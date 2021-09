Hummelgaard: Det er partiernes ansvar at få flere kvinder i politik

Stemmeret til kvinder i 1920. Fri abort i 1973 og en kvinde som statsminister.

I et internationalt perspektiv har Danmark været med i en gruppe af lande, der har ført an, når det gælder ligestilling mellem køn. Alligevel er kun en ud af tre kommunalpolitikere kvinde, og det går for langsomt med at rette op på skævheden, siger ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).