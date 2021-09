Skoleleder er bekymret: Forældre vil have regler for tøj, mødetid, sukker, telefoner og alle mulige særhensyn

Lene Kirkegaard, skoleleder på Kolind Skole:

»Det er skolens opgave at skabe et fælles læringsrum. Når man som forælder sender sit barn i skole, må man have en forventning om, at skolen sikrer, der er gode sociale fællesskaber og gode rammer for faglig læring. Hvis børn sidder med hætten slået op eller har en kasket på, som bidrager til, at de virker umotiverede, eller til at man ikke kan se dem i øjnene, beder læreren dem om at tage kasket eller hætte af. For nu er der undervisning, og her er det lærerens regler, der gælder.