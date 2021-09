V og K forlader forhandlinger om evakuering af flere afghanere

Fortrolige forhandlinger om at evakuere yderligere 100 særligt sårbare afghanere brød onsdag aften sammen, da Venstre og Konservative ikke kunne tilslutte sig aftalen. Det bekræfter flere af de ordførere, som siden mandag har deltaget i forhandlingerne.

Ifølge aftaleudkastet var planen at evakuere en særlig gruppe afghanske statsborgere med tilknytning til danske ngo’er eller dansk finansierede aktiviteter i Afghanistan. Udvælgelsen skulle foretages af Udenrigsministeriet. Rammen på 100 personer er inklusive deres familier, som vurderes at kunne blive evakueret enten over landjorden eller via lufthavnen i Kabul.