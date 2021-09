Hospitaler savner plads til børn med RS-virus

Den såkaldte RS-virus har ramt så mange børn, at flere afdelinger på de danske hospitaler ikke kan tage imod dem og må sende dem videre til andre hospitaler, viser en rundringning, som DR har lavet til landets regioner.

Presset på hospitalssenge skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er dobbelt så mange indlagt med den type virus, som der plejer at være, når virussæsonen topper i vintermånederne.

I sidste uge blev 1.300 danskere konstateret smittet med RS-virus. De fleste børn. I de fleste tilfælde, når børn bliver smittet med RS-virus, oplever de det som en almindelig forkølelse. Men i enkelte tilfælde kan det sætte sig i lungerne, så de får brug for ilttilskud på et hospital, indtil deres immunforsvar har bekæmpet virus.

Tidligere på ugen kom det frem, at danske børneafdelinger i øjeblikket aflyser aktiviteter – herunder operationer – som følge af det store rykind af RS-syge børn.

Med udsigt til en vintersæson, hvor smitten må formodes at stige yderligere, er der bekymring hos regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF.

Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver i en mail til DR, at han er sikker på, at de danske hospitaler kan klare opgaven. Han har tidligere omtalt RS-virussens fremmarch som et varsel om »den perfekte storm«, der risikerer at ramme hospitalerne til vinter, hvis mange virussmittede personer får behov for indlæggelse på hospital.

Siden coronavirus kom til Danmark i det tidlige forår 2020 har andre virussygdomme som RS og influenza indtil for få uger siden haft dårlige betingelser på grund af øget hygiejne og udluftning. Det har også betydet, at danskerne er blevet mindre udsat for virus, og dermed er vores immunforsvar dalet, og luftvejsinfektioner har lettere ved at få fat end normalt.