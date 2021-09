Advokat: Man kan ikke gøre forskel på danske børn, men det er, hvad regeringen gør

Den lille dreng er født bag pigtråden i Al Roj-lejren i Syrien, og han har aldrig boet andre steder. Han er en sød dreng, men leger ikke meget. Han har tynde arme og ben, hans hoved ser ud, som om det er alt for stort til hans krop, og der er rande under de store, mørke øjne. Når han går, falder han tit, for han er svimmel det meste af tiden.

Han vejer 9 kilo, hvilket er alt for lidt, når man er en dreng på to et halvt år, og spørger man lægerne, siger de, at han er voldsomt underernæret. De frygter, hvad der sker, hvis han får en helt almindelig influenza. Hans mor er bange for, at en af de mange banale sygdomme, der løber rundt i lejren, kan koste ham livet.