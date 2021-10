Pandora Papers

En del af verdens rige og mægtige gør, hvad de kan, for at holde deres formuer skjult – for at slippe for skat, for at skjule kriminalitet, undgå afpresning eller smyge sig uden om arveregler.

Pandora Papers trækker nogle af dem frem i lyset ved hjælp af et læk af næsten 12 millioner dokumenter fra 14 af de firmaer kloden over, som hjælper med gemme formuer af vejen. Det er mediehistoriens hidtil største samarbejde med flere end 600 journalister fra over 150 medier i 117 lande – i Danmark Berlingske, DR og Politiken – organiseret af International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

