Vermund får blå partiledere til at spærre øjnene op: »Hun er inde i ålerusen«

Opmærksomheden i offentligheden har været til at overse. Men et podcast-interview hos Ekstra Bladet med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har for alvor fået andre borgerlige partiledere til at spidse ører.

Mens Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh – måske en kende spydigt – roser hende for være »blevet en del af politikerstanden i Danmark«, mener DF-formand Kristian Thulesen Dahl, at Vermund, der tidligere med bastante krav til en statsminister har brystet sig af ikke at være som politikere generelt, er blevet afsløret i et decideret »tæppefald« i interviewet.