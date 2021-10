»Pilen peger på, at der er et problem i politiet i forhold til de her grupper«

Hvis man er etnisk dansker og bliver sigtet for en forbrydelse, kan man være næsten sikker på, at man også ender med en straf. 92 procent af alle sigtelser mod etniske danskere ender med domme. Helt anderledes forholder det sig, hvis man har somalisk baggrund og bliver sigtet for en forbrydelse. For den gruppe ender kun 79 procent af alle sigtelser med domme.

»Vi kan se, at der er bestemte grupper af mennesker, som ikke har samme sandsynlighed for at blive kendt skyldige, hvis de bliver sigtet for et lovbrud. Det kan umiddelbart lyde som noget fordelagtigt, men vi tager det nærmere som udtryk for, at de måske lidt for ofte bliver sigtet, og så falder sigtelsen senere, fordi de er blevet sigtet på et ikke så solidt grundlag«, siger Christian Klement, kriminolog og studielektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.