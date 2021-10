Mødre og børn adskilles efter sigtelser for at fremme terror: Ekspert hæfter sig ved, hvad de tre kvinder ikke er sigtet for

Mødrene fra de syriske fangelejre blev ikke sigtet for direkte at have deltaget i terrorhandlinger, men for forhold, som har forbindelse til terrorisme. Herefter blev de varetægtsfængslet og skilt fra deres børn. Retten på Frederiksberg åbnede dog en kattelem for en anden løsning.