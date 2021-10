Regeringen tøver med tidligere forslag om kønsskifte

Regeringen tøver med et tidligere forslag om at give børn uanset alder lov til at skifte køn i cpr-registret.

Det skriver Jyllands-Posten.

I dag skal man være 18 år for at skifte køn i cpr-registreret. Det, der kaldes et juridisk kønsskifte fra dreng til pige og fra pige til dreng.

Årsagen til regeringens tøven er et notat fra Det Etiske Råd, hvor der ikke har været enighed blandt de 17 medlemmer om, hvor lavalderen skal sættes.

Et stort flertal i Det Etiske Råd ønsker ganske vist at sænke lavalderen. Men modsat regeringen vil de fleste rådsmedlemmer have en grænse på 10-12 år.

Overvejelserne har fået regeringen til at gå i tænkeboks.

»Regeringen har i lyset af navnlig Det Etiske Råds udtalelse til Folketingets Ligestillingsudvalg om dette spørgsmål fundet det nødvendigt med yderligere overvejelser om spørgsmålet«, skriver Indenrigsministeriet til Jyllands-Posten.

Forslaget blev fremlagt for over et år siden af daværende ligestillingsminister Mogens Jensen (S).

Enhedslisten er skuffet

Støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har erklæret sig parate til at kigge på lavalderen for kønsskifte.

Derfor er Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, også stærkt utilfreds med regeringens beslutning.

»Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Jeg var så stolt af, at regeringen ville fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte«.

»Det afføder selvfølgelig debat, og det vidste den også godt dengang«, siger Pernille Skipper til Jyllands-Posten.

Ifølge Indenrigsministeriet vil regeringen i en spørgetime onsdag forklare, hvorfor forslaget er sparket til hjørne.

Jyllands-Posten har fundet tal, der viser, at 1550 voksne danskere har skiftet juridisk køn, siden det blev muligt i 2014.

Erfaringer viser, at kun meget få fortryder efterfølgende.

ritzau