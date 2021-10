Racismedømt DF'er melder sig ud af partiet kort før valg

Automatisk oplæsning

Steen Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Det skriver TV 2 Østjylland, som har fået udmeldelsen bekræftet af DF’s partisekretær, Steen Thomsen.

For nylig kom det frem, at Steen Jensen har fået en dom for racisme, og han har over for TV 2 Østjylland erkendt, at han brugte dommen for at promovere sig selv i den igangværende valgkamp til kommunalvalget 16. november.

»Jeg har snakket med Steen Jensen, og han kan godt se, at det er ud over grænsen, og for ikke at skade partiet, har han meldt sig ud«, siger Steen Thomsen til mediet.

Steen Jensen forsøgte forleden at nedtone sin racismedom, som bunder i kommentarer på Facebook.

»Jeg havde bare skrevet, at det var underligt, at hvor muslimer kom, steg kriminaliteten«, udtalte Steen Jensen til TV2 Østjylland.

Ifølge mediet viser en aktindsigt dog, at Steen Jensens tone var mere markant, end han gav udtryk for.

Han skrev blandt andet, at ’Islam myrder løs overalt i Europa’. Og den kommentar er langt over grænsen, mener DF’s partisekretær.

Det er for omkring et år siden, at Steen Jensen blev dømt. Han blev dømt efter straffelovens paragraf 266 b - populært kaldet racismeparagraffen. Og han fik en bøde på 2500 kroner.

Steen Jensen håber på genvalg og vil være løsgænger i kommunalbestyrelsen, siger han. Det er for sent at fjerne Steen Jensens navn fra stemmesedlen, hvorfor han fortsat vil figurere under DF.

Han blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget i 2013 og genvalgt i 2017. Steen Jensen er nummer to på listen over DF’s kandidater til det kommende valg.

