Den blytunge taxibranche har fået en grøn overhaling

Hvis du prajer en hyrevogn på gaden i hovedstaden eller klikker den frem via en app, så er chancen efterhånden god for, at du kort tid efter sætter dig ind i et klimavenligt køretøj.

Færdselsstyrelsen oplyser til Politiken, at antallet af eltaxier i hele Danmark per 15. november er oppe på 556. Det er en stigning på 90 procent siden 1. januar.