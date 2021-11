»Det bliver mere vanskeligt at gennemføre skoledagen overalt«: Både elever, lærere og pædagoger er ramt af stigende smitte

Mens skolerne venter på, at vaccination af børnene begynder at virke, efterlyser lærere og skoleledere nye tiltag for at standse den omsiggribende smitte. Både børn og lærere er ramt.