Populært marketingbureau fyret af offentligt væksthus efter at have præsenteret sine »uetiske« metoder

Det fremstormende bureau inden for digital marketing Obsidian Digital er prompte blevet skrottet som faglig leverandør for det offentlige Erhvervshus Hovedstaden.

I en mail til en række kursister 4. oktober skriver Erhvervshus Hovedstaden, at man desværre har set sig nødsaget til at stoppe samarbejdet med Obsidian Digital som faglig leverandør. »Vi er blevet bekendt med nogle metoder i deres arbejde, som vi har været nødt til at tage aktivt stilling til, og har besluttet at vi ikke kan stå inde for«, lyder det i mailen.