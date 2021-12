Fortroligt notat: Regeringen vil aflaste fængslerne ved at løslade coronadømte før tid

Begår man kriminalitet, der relaterer sig til coronaepidemien, er der tale om »usle« handlinger, som bør straffes ekstra hårdt. Sådan lød det i marts i fjor, da justitsminister Nick Hækkerup (S) bebudede en hastelov om strafskærpelser for såkaldte coronakriminelle. Flere personer er siden blevet idømt dobbeltstraffe og i svindelsager op til firdobbelte straffe.

Men nu kan problemer med for mange indsatte i de danske fængsler føre til, at coronakriminelle alligevel ikke skal sidde bag tremmer i den tid, som deres domme lagde op til. Regeringen lægger ifølge et fortroligt notat, som Politiken har læst, op til en »håndtering« af den øgede belægning, »der udspringer af strafskærpelser for covid-19-relateret kriminalitet«.