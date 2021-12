Turbo på vaccinerne: Myndighederne opskalerer vaccineprogram

Onsdag aften stod statsminister Mette Frederiksen (S) igen ved et pressemøde i Spejlsalen flankeret af blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, hvor hun indledte med at spritte hænder synligt i tv-vinklen.

Budskabet var knap så dramatisk, som borgerne før har oplevet. Den primære melding lød, at vaccinationsprogrammet opskaleres, således at målet er, at alle kan blive vaccineret eller få tredje stik inden for en uge efter at have modtaget en invitation i e-Boks. I løbet af næste uge kan alle over 5 år få stikket ved deres praktiserende læge over hele landet. Flere har de seneste uger oplevet udfordringer ved at bestille tid til vaccination.