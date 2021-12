Danske fiskere smed sidste år flere torsk døde tilbage i havet end tidligere, selv om bestanden af torsk aldrig har været mindre.

En ny opgørelse fra DTU Aqua viser, at 65 procent af alle de torsk, der kom med op i trawl, som fiskerne bruger til hovedsagelig at fange jomfruhummer i Kattegat, sidste år blev smidt over bord igen. Langt de fleste torsk dør ifølge forskerne af at komme om bord på en kutter.