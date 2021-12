Rigsretten idømmer Inger Støjberg ubetinget fængsel

Den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg er skyldig og straffes med fængsel i 60 dage.

Sådan lyder det i Rigsretten, hvor formand Thomas Rørdam, Højesterets præsident, netop nu læser den længe ventede afgørelse op.

25 af Rigsrettens 26 dommere er enige i, at Støjberg er skyldig.

15 af dommerne har stemt for, at fængselsstraffen skulle være ubetinget. Det er et flertal. Inger Støjberg skal altså afsone sin straf.

Dommen er til historiebøgerne – det er kun sket én gang før i løbet af de seneste 100 år, at Folketinget har besluttet at tiltale en minister ved Rigsretten.

Bag afgørelsen ligger 31 retsmøder i Eigtveds Pakhus, hvor Rigsrettens dommere er blevet præsenteret for bunkevis af dokumenter og over 30 vidneafhøringer; fra departementschefen til en fuldmægtig nederst i hierarkiet har dommerne med timelange afhøringer lyttet til forklaringerne fra alle sagens centrale vidner.

Og nu kan der altså her fra øverste retsinstans sættes punktum for et forløb, der over fem år er blevet gransket af forskellige instanser og i lige så lang tid har efterladt en sag hængende over hovedet på Inger Støjberg.

Altid har hun nægtet at have gjort noget forkert. Også over for Rigsretten, hvor hendes forsvarere argumenterede for en pure frifindelse, mens anklagerne gik efter at få Inger Støjberg idømt en straf på mindst fire måneders ubetinget fængsel.

»Jeg forventer at blive frifundet«, sagde Inger Støjberg selv, inden hun gik ind til Rigsretten for at få sin dom.

Hun tilføjede, at hun stadig intet fortryder.

Omstridt

Folk, der har fulgt med i sagen, ved, at der er mange meninger om den – særligt når det gælder Inger Støjbergs rolle, og om hun kan klandres eller bør stilles ansvarlig for sine handlinger tilbage i 2016, da hun var udlændinge-, integrationsminister og boligminister og fik sagen til at rulle.

Splittelsen er også udpræget på Christiansborg. Selv i Inger Støjbergs gamle parti Venstre, hvor hun måtte gå af som næstformand, findes der to lejre. Men det er altså nu det tungeste juridiske kavaleri, der findes i Danmark, der har taget stilling til, hvorvidt der findes beviser for de anklager, hun har stået over for.

Halvdelen af Rigsrettens 26 dommere repræsenterer den mest erfarne dommerstand, Højesteret har kunnet stille med.

Klart ulovlig

Sagen tog sin begyndelse i 2016, da Inger Støjberg som forhenværende integrations- og udlændingeminister erklærede, at alle par på landets asylcentre, hvor den ene var under 18 år, nu konsekvent skulle adskilles af myndighederne.

De