Sådan går det med antallet af daglige stik efter Brostrøm vaccineudmelding

Over 1 million danskere har den seneste uge fået en besked i deres e-boks om, at det er deres tur til at bestille tid til vaccination mod corona.

Det er rekordmange, skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside. Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, præsenterede på et pressemøde mandag fremrykningen af det 3. stik for personer på 40 år og derover, der betød, at det nu kan fås tidligere – fire en halv måned efter andet stik. På pressemødet kaldte Brostrøm det for det største skifte i vaccinationsindsatsen indtil videre.