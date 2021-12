DF jubler over fængselsaftale: »Kosovo har lidt andre standarder, end vi har i Danmark«

Fordelene opvejer ulemperne. Sådan lyder retsordfører Karina Lorentzens forklaring på, hvorfor SF onsdag valgte at gå sammen med regeringen, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny, flerårig aftale for Kriminalforsorgen i modsætning til de to andre støttepartier, Enhedslisten og Radikale Venstre.

»Det vigtige er, at den her aftale starter en genopretning af kriminalforsorgen, som har været udsat for en økonomisk vanrøgt gennem flere år. Nu lægger vi trædestene til, at vi kan rekruttere rigtige mange hænder«, siger Karina Lorentzen.