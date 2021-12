Sådan går det med at få vaccineret de små

Der er stadig mange af de 5-11-årige, der mangler at få det første stik. Det anbefales ellers, at børn i den aldersgruppe vaccineres for at hjælpe med at nedbringe smitten i samfundet.

Det skrev Sundhedsstyrelsen for tre uger siden, da de besluttede at anbefale corona-vacciner til den yngste aldersgruppe indtil videre. Siden har 19,9 procent af de 5-11-årige fået første stik.