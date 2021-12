Knap to ud af tre danskere mener, at #MeToo er et vigtigt bidrag til at skabe en bedre balance og øget forståelse mellem kønnene. Samtidig mener hver anden, at der i den offentlige debat om #MeToo er så udbredt enighed om, at #MeToo er godt, at rimelige nuancer ikke får plads.

Det viser en meningsmåling, som Megafon har foretaget for Politiken.