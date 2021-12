Cecilie Beck-sagen rejser et svært spørgsmål: »Selvfølgelig opstår der reelle, gensidige kærlighedsrelationer på arbejdspladser«

Få emner får den offentlige debat til at syde som #MeToo-sager. Om og om igen diskuterer vi diverse spørgsmål, f.eks. om man skal nævne navne, og om man overhovedet må have sex på jobbet. Hvorfor finder vi aldrig et klart svar? Fordi et sådant sjældent findes. Her giver en række eksperter i stedet deres bedste argumenter for og imod i fire centrale spørgsmål i #MeToo-debatten.