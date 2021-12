Forsvarer: Psykisk syg mand fik min klient til at dræbe

Automatisk oplæsning

20-årige Nicoline Plintic var ikke blevet slået ihjel, hvis ikke det var for det ’sygelige og magtbegærlige spil’, som en 24-årig mand stod bag.

Sådan lyder det fra forsvarsadvokat Anders Riisager tirsdag i Retten i Roskilde.

Hans 19-årige klient har tilstået, at han slog sin veninde ihjel i sagen, der både indeholder narkosalg og en opdigtet vred rocker.

Men det var ifølge den Riisager en af den 19-åriges kammerater, der beordrede Plintic dræbt.

»(Den 24-årige, red.) spiller jo alle ud mod alle. Han spiller et edderkoppespil, hvor han trækker i alle trådene og spiller folk ud mod hinanden«, siger han.

Den 24-årige befandt sig i Horsens og var altså mere end 200 kilometer væk, da drabet fandt sted i en lejlighed i Køge den 14. juli sidste år. Men ifølge både anklager Kirsten Waage Jensen og den 19-åriges forsvarer spiller han en nøglerolle i sagen.

Han kendte både den 19-årige og Nicoline Plintic, og ifølge Anders Riisager fik han hos dem hver især opbygget en vrede mod den anden.

De solgte angiveligt kokain sammen, men der opstod splid mellem dem, fordi den 19-årige skyldte Plintic penge, og fordi Plintic angiveligt ikke kunne holde på noget, hun var blevet fortalt i fortrolighed.

Og han fortalte dem om en person kaldet Karim Albino – som foruden at være hans svoger også var et højtstående medlem i rockergruppen Satudarah.

Men han var opdigtet, er det kommet frem. Af den 24-årige, der lider af paranoid skizofreni.

Aftalte hvornår Nicoline Plintic skulle dræbes

Den 24-årige havde oprettet en falsk profil for Albino på Facebook og på den krypterede beskedtjeneste Wickr, som han brugte til at skrive med den 19-årige.

Den 24-årige tager fat i sin 19-årige kammerat og fortæller, at det har gjort Albino vred. Den 19-årige havde dummet sig, mente den ældre ven.

»Skaf hende af vejen?«, lyder en besked sendt fra den 24-årig i midten af juli 2020.

Herefter skifter de fra at kommunikere over Messenger til den krypterede tjeneste Wickr og Snapchat, hvor beskederne forsvinder, når de er læst.

Men ifølge anklageren aftalte de her, hvordan og hvornår Nicoline Plintic skulle dræbes. At den 19-årige skulle gøre det. At han ville kunne få nogle penge for det.

Og at han skulle sende et billede af liget, så Albino kunne sende folk for at rydde op.

Den 14. juli klokken 15.20 får den 24-årige et billede af den døde kvinde. Hun er blevet stranguleret og tæsket.

Ikke skyggen af bevis for, at 19-årig var skyldig

Ifølge den 19-åriges forsvarer, var det den 24-årige, der ’fjernbetjente’ drabet fra Horsens. Det kalder den 24-åriges forsvarer, Rasmus Nikolaj Sølberg, for vanvittigt.

»Der er ikke skyggen af bevis for, at (den 24-årige) er skyldig«, siger han.

Han vil have sin klient frifundet i sagen.

Tirsdag eftermiddag bliver der afsagt skyldkendelse i sagen - her bliver det altså klart, om den 24-årige er skyldig i et drab, han ikke selv udførte.

Bagefter tages der stilling til, hvad dommen skal være.

Hvis den 24-årige kendes skyldig, mener anklagemyndigheden, at han skal idømmes en behandlingsdom i stedet for almindelig fængselsstraf på grund af sin psykiske tilstand.

ritzau