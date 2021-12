Brostrøm åbner for et fjerde, femte og sjette stik

Efter to dage med mere end 13.000 smittetilfælde fremrykker myndighederne tredje vaccinestik for alle over over 18 år. Regeringen indstiller desuden til, at der skal vises coronapas i landets fitnesscentre, mens indrejsende til Danmark skal fremvise negativt testresultat.