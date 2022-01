Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: »Det klinger hult, når virksomhederne siger, de mangler arbejdskraft«

Det er et paradoks. Mens virksomheder over det ganske land skriger efter arbejdskraft, mangler omkring 8.500 elever på erhvervsskolerne stadig en læreplads. Og det er vel at mærke på samme niveau som for to år siden, selv om dansk økonomi i mellemtiden er kommet op i ekspresfart.

Beskæftigelsen er tårnhøj, og bruttoledigheden er faldet til 87.900 personer. Dermed er arbejdsløsheden på det laveste niveau siden december 2008 – og antallet af ledige stillinger vokser måned for måned.