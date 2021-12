Dronningen sender en særlig tak til vaccineforskere

I løbet af 2021 nåede mange at mærke, hvordan hverdagen var inden coronapandemien. Men nu er restriktionerne tilbage, og det må vi i fællesskab igennem.

Det siger dronning Margrethe i sin nytårstale, der er nummer 50 af slagsen.

»Coronaen har sit set præg på tilværelsen de seneste to år, og de har været drøje at komme igennem«, indleder dronningen sin tale.

Med henvisning til omikronvarianten siger hun, at corona igen har ’bidt sig fast’ og ’denne gang i en endnu mere smitsom udgave’.

»Selv om det er besværligt, at vi nu igen må leve med restriktioner i vores dagligdag, så tror jeg dog, at der er bred forståelse for, at det er nødvendigt«.

»Vi står over for en fælles udfordring, og vi må alle tage ansvar for, at vores samfund kommer trygt gennem pandemien«.

Hun sender derudover en særlig tak til forskere, der blandt andet har udviklet vacciner:

Hun sender derudover en særlig tak til forskere, der blandt andet har udviklet vacciner.

»Det er i høj grad dem, som har bidraget til at bremse smitten, og som i løbet af uhørt kort tid har udviklet vacciner mod corona«, siger dronningen.

»Kundskab og indsigt har hjulpet os under coronaen, og har vist os, at ny viden fører fremskridt med sig. Vi bliver mindet om, at vi skal møde det ukendte med nysgerrighed, videbegær og opfindsomhed – snarere end frygt«, fortsætter hun.

Det er andet år i træk, at et af hovedtemaerne i dronningens nytårstale er coronavirus. Også ved indgangen til 2021 berørte hun de prøvelser, som corona har medført, og vigtigheden i at stå sammen.get til at bremse smitten, og som i løbet af uhørt kort tid har udviklet vacciner mod corona«, siger dronningen.

Opdateres

Ritzau