»Det er helt, helt galt, hvad der foregår«: Kviktests for 2 milliarder skattekroner er købt uden udbud

Myndighederne har annulleret tre udbud og indkøbt markant flere hurtigtests direkte hos håndplukkede firmaer. Brancheorganisationer er rystede over et potentielt gigantisk spild af skattekroner, mens ekspert kritiserer regionerne for at misbruge undtagelsesregel. Myndighederne undskylder sig med omikron.