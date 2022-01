Nanako Kristensen har bestået sine sprogprøver, men begik en fodfejl. Så nu må hun ud

Forældrene ved ikke helt, om pigerne er klar over, at der hviler en skygge over det sirligt ordnede parcelhus i Billund. Men 21. september fik Nanako Kristensen besked fra Udlændingestyrelsens Kontor for Ophold Inddragelse og Bortfald. De skrev, at hendes opholdstilladelse er inddraget.

Få et halvt år til halv pris

Få dit daglige nyhedsoverblik, baggrund og perspektiv på de historiske øjeblikke i 2022.

Giv mig et halvt år til halv pris Du kan også prøve 1 måned for 1 kr. Læs mere her

Allerede abonnent? Log ind her