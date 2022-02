Staten gav kviktestkonge en betalingsgaranti på en kvart milliard

Sagen kort

Udbudsskandale

Region Midtjylland har på vegne af staten i 2021 annulleret tre udbud af lyntests for i stedet at købe 85 millioner tests for 2 mia. kr.

Senest annullerede regionen et udbud, der løb mellem 1. og 15. december, men i tre uger op til annulleringen havde regionen under overfladen allerede købt tests for 1,1 mia. kr. fra fire udvalgte leverandører.

Ifølge udbudsloven må man kun købe akut ind uden udbud i helt uforudsigelige situationer og kun så meget, at det dækker det akut opståede behov. I slutningen af 2021 akutindkøbte staten 65 millioner tests svarende til 4 måneders forbrug.

