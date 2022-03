Pistolmand slap for billigt efter fejl hos anklagemyndigheden

Automatisk oplæsning

Havde anklagemyndigheden gjort sit arbejde ordentligt, skulle en 19-årig mand efter alt at dømme have været straffet med mindst fem års fængsel i en sag om skyderi og trusler i Vollsmose i Odense.

Men da der faldt afgørelse i sagen før jul, lød dommen på tre et halvt års fængsel. Fyns Politi kalder selv anklagemyndighedens forsømmelse for »en meget beklagelig fejl«.

Det fremgår af et svar fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg. I udvalget undrede Dansk Folkepartis Peter Skaarup sig i december over dommen og valgte at spørge om, hvorfor straffen ikke var højere.

Sagen drejer sig om en 19-årig mand, som i april 2021 affyrede seks skud i bydelen Vollsmose i Odense