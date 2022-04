Ukrainere har løbet panden mod et dansk bureaukrati, der ikke var designet til at byde dem velkommen. Nu tænker minister ud af boksen

Blot 1 procent af det forventede antal ukrainske flygtninge har indtil nu fået tilladelse til at arbejde. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil have kreativiteten frem for hurtigst muligt at få parret ukrainerne med de private og offentlige arbejdsgivere, der efterlyser hænder og hoveder.