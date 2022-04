Støttepartier kræver nye forhandlinger: »Det ser ud til, at et politisk flertal i Danmark er klar til at lade de børn dø«

»Det ser ud til, at et politisk flertal i Danmark er klar til at lade de børn dø«, siger Enhedslisten-ordfører. Lars Løkke opfordrer til at hente både børn og mødre til Danmark, men regeringen står fast på kun at ville evakuere børnene.