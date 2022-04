Mænd anholdt for besiddelse af 17 kilo kokain

Automatisk oplæsning

To mænd er anholdt i en sag om både besiddelse af våben og salg af kokain.

National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, stod for indsatsen, lyder det i en pressemeddelelse.

Mændene blev anholdt fredag omkring klokken 11. Den ene på sin bopæl i Albertslund, den anden i fængslet, hvor han afsoner.

De er henholdsvis 27 og 31 år gamle.

De er sigtet for besiddelse af otte pistoler, to maskinpistoler med tilhørende ammunition og flere lyddæmpere.

Derudover har de ifølge politiet været i besiddelse af og smuglet ikke under 17 kilo kokain fra februar til november sidste år.

Den 31-årige er desuden sigtet for at have været i besiddelse af en pistol med ammunition i november 2020.

Ritzau