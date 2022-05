Nye oplysninger sætter »alvorlige« spørgsmålstegn ved regeringens store Rwanda-plan

Asylansøgere i Rwanda får ikke tolkehjælp eller et svar på, hvorfor de har fået en afvisning, og der er tegn på, at det er sværere for LGBT-personer og mellemøstlige ansøgere at få asyl. Minister understreger, at en dansk aftale er betinget af en »forsvarlig asylprocedure«, og at Danmark vil »investere i det rwandiske samfund«.