Claus Hjort, som Rigsadvokaten nu vil tiltale: »Der er ikke noget, som overrasker mig længere med den her regering, Danmark har«

Venstre finder det »utænkeligt«, at Folketingets partier skulle kunne stemme om eventuelt at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet uden at kende til anklagerne mod ham.