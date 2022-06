Flittig brug af katastrofeparagraf: Offentlige indkøb for 13 milliarder kroner uden udbud

Stat, regioner og kommuner fortsatte gennem covid-19 med at bruge en nødbestemmelse i udbudsloven. Manglende konkurrence kan have medført, at 4 milliarder kroner er klattet væk, vurderer ekspert. Regeringen mener, at myndighederne overordnet handlede rigtigt.