Skatteydere betaler flybilletter for millioner for cykelhold under Touren

De danske myndigheder betaler et millionbeløb for at fragte Tour de France-karavanens private cykelhold til Frankrig med fly. Danske skatteydere har også betalt for middage, frokoster, hotelovernatninger og indenrigsfly for de franske Tour de France-ejere, mens de var i Danmark.