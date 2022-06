Kristian Thulesen Dahl: »Der er ingen tvivl om, at det, at jeg får det at vide i går, nok er det, der gør, at det lige er i dag, jeg vælger at meddele det«

Kristian Thulesen Dahl havde troet, at han kunne få et tæt og tillidsfuldt forhold til Dansk Folkepartis nye formand. Men »nogen« har tilsyneladende haft svært ved at slippe fortidens skærmydsler, mener Thulesen Dahl, der har besluttet ikke at genopstille for partiet ved næste valg.