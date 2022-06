Rapport: Hjemsendelser af syrere kan stride mod menneskerettigheder

Aya Abu-Daher er en af de syriske flygtninge, der har oplevet at få besked om, at hun skal sendes hjem. Hun kom i 2015 til Danmark og har gået i dansk skole og på Nyborg Gymnasium, men fik inddraget sin opholdstilladelse i 2021. For nylig var hun er hovedperson i dokumentarfilmen 'Sending Aya Back'.