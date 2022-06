»Vi er glade, og så kan DF være sure«: Tidligere topfolks deltagelse i de frafaldnes seminar vækker opsigt i DF

Et foto fra et seminar for frafaldne DF’ere vakte opsigt, fordi tidligere DF-topfolk deltog i seminar. En af de frafaldne DF-folketingsmedlemmer finder det dog naturligt, og det samme gør den tidligere partisekretær.