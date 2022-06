Hans Engell: Kronprinsparret kan få et problem på den lange bane

Kronprinsparrets håndtering af de alvorlige anklager mod deres ældste barns skole, kostskolen Herlufsholm, har været overraskende svag, mener Hans Engell. Det kan på sigt blive et problem. Men for nu har de truffet en klog beslutning ved at trække sig fra den kritiserede skole.