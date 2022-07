Derfor betegner Politiken ikke angrebet i Field's som terror

Hvorfor betegner medier som Politiken ikke søndagens tragiske hændelse i indkøbscentret Field’s som en terrorhandling? Spørgsmålet stilles på de sociale medier, og svaret er, at definitionen terror kræver et særligt motiv. At debatten opstår, kan skyldes både forvirring og konspirationstænkning, vurderer forsker.