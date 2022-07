Eksperter: De folkevalgte må begynde at tage ansvar for digitaliseringens konsekvenser for borgerne

Politikerne har slumret, mens stadig flere borgere er blevet kørt over af digitaliseringens højhastighedstog. Sådan lyder kritikken fra eksperter, der opfordrer de folkevalgte til at få fokus på borgernes retssikkerhed frem for statens effektivisering.