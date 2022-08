Dansk Industris digitaliseringsdronning: Mere brugervenlighed – ikke mere papir – er løsningen for it-underklassen

Det er på høje tid, at politikerne begynder at tage ansvar for digitaliseringens konsekvenser for borgerne, mener DI Digitals chef Rikke Zeberg, der indtil 2021 var chef for Digitaliseringsstyrelsen.