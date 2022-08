Formand for forældre til transkønnede børn: »Ingen af de her børn har lyst til at lyse op som mobbeobjekter i skolegården«

Foreningen for forældre til transkønnede børn er glad for, at regeringens lægger op til at fjerne aldersgrænsen for, hvornår man kan skifte køn i cpr-registret. Det handler blandt andet om at undgå en masse forklaringer og at give børnene mulighed for ikke at føle sig forkerte.