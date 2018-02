Afgået SF-borgmester modtager millionvederlag i strid med partiets linje SF og Enhedslisten foreslår, at eftervederlag kun skal være sikkerhedsnet for ex-borgmestre, der ikke har noget job. Ninna Thomsen skal være direktør i Mødrehjælpen og hæver vederlaget oveni

Københavns netop afgåede sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) skal være ny direktør for Mødrehjælpen.

Og selv om hun dermed er sikret en god løn, vælger hun alligevel at hæve det såkaldte eftervederlag på godt en million kroner, som hun har ret til efter to borgmesterperioder.

Også selv om hendes parti samme dag, som hendes nye ansættelse blev offentligjort, i Folketinget fremsatte forslag om, at der bør ske modregning i eftervederlaget for anden indkomst. Forslaget stod Enhedslisten også bag.

De to partier mener, at eftervederlaget kun skal være »et sikkerhedsnet« for afgåede borgmester, som efter endt embedsperiode ikke umiddelbart har haft held til at finde anden fast indkomst.

Mange borgmestre må bekende kulør

I de seneste uger har der været fokus på eftervederlag, efter at Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell, sagde ja tak til sit vederlag, selv om han per 1. januar startede i en ledende stilling i firmaet Copenhagenize.

Kort efter valgte Dansk Folkepartis afgåede borgmester i København for kultur og fritid, Carl Christian Ebbensen, at erklære, at han ville modregne lønnen fra sit nye job i sit parti i eftervederlaget. Med begrundelsen, at han ikke vil modtage »dobbeltløn«.

Den nyvalgte borgmester i hovedstaden for teknik og miljø, Ninna Hedeager Olsen (EL), gik endnu videre og erklærede over for Politiken, at hun – når hun en dag vender tilbage til sit lektorjob, som hun har orlov fra – helt vil give afkald på eftervederlaget.

Men Ninna Thomsen skriver til Politiken: »Ja, jeg modtager et eftervederlag og følger dermed de regler, som Folketinget har udstukket«.

Regler bør være ens for alle

Forslaget i Folketinget fra Enhedslisten og SF har til formål at ensarte reglerne, så der fremover sker modregning i eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd i samme omfang som for folketingsmedlemmer og ministre.

De to partier mener, at det er »en forglemmelse«, at der ikke blev skabt ens forhold for alle politikere, da reglerne blev justeret for to år siden.

Ved 1.behandling af forslaget torsdag sagde SF’s kommunalordfører Kirsten Normann Andersen, at det ligner »folkedomstole«, når de enkelte borgmestre hvert fjerde år bliver tvunget til overfor offentligheden at forholde sig til, om de vil have vederlaget eller ej.

Jacob Mark, en anden af SF’s forslagsstillerne, siger til Politiken, at han ikke ønsker at kommentere Ninna Thomsens beslutning.

Regeringen og Socialdemokratiet støtter ikke forslaget om modregning, der derfor ikke kan vedtages. Men Jacob Mark siger, at »der helt sikkert kommer en dag, hvor den sunde fornuft vinder«.

Indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille ville ikke bakke forslaget om med henvisning til, at der med brede politiske aftaler forrige år »er fundet en samlet løsning for borgmestre og regionsrådsformænd«.

»Regeringen er ikke indstillet på allerede igen at se på et enkelt element af vederlæggelsen til de to grupper«, sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille.