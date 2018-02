Børnehave lukket med øjeblikkelig virkning: 22 børn blev passet af en enkelt voksen Københavns Kommune har lukket en selvejende børnehave på Nørrebro. Det sker, efter de flere gange har oplevet, at lederen af institutionen har været alene på arbejde med alle børnene.

Københavns Kommune har lukket Børnehaven Hermodsgade med øjeblikkelig virkning den 19. januar. Ved flere kommunale tilsyn var der kun en enkelt voksen på arbejde i den selvejende institution, som havde 22 børn indskrevet.

Børnehaven på Nørrebro havde gennem det seneste år haft en støttepædagog tilknyttet, som oplevede, at det faglige niveau i institutionen ikke var i orden. Det fik forvaltningen til at føre skærpet tilsyn med børnehaven.

En vuggestue og en børnehave er ikke bare et pasningstilbud, det er også et tilbud, hvor der skal ske pædagogisk arbejde Anni Lundqvist

Ved tilsynsbesøgene var det tydeligt, at den selvejende børnehave var stærkt underbemandet. Selv om der var fem ansatte, en leder, en souschef, to medhjælpere og en køkkenassistent, var børnene i flere tilfælde alene med en enkelt voksen. Københavns Kommune mente ikke, det hverken var sikkerhedsmæssigt eller pædagogisk forsvarligt.

»Vi skal jo levere en ydelse til de københavnske borgere. En vuggestue og en børnehave er ikke bare et pasningstilbud, det er også et tilbud, hvor der skal ske pædagogisk arbejde«, siger Anni Lundqvist, pressechef hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i København.

Hvad er en selvejende institution? En selvejende er finansieret af det kommunale budget og får tildelt det samme beløb til personale og drift som en tilsvarende kommunal institution. Kommunen har tilsynspligt med institutionen, men det er en forældrebestyrelse, der står for selve driften. Kommunen kan ifølge driftsoverenskomstens § 17 opsige overenskomsten med 9 måneders varsel, hvis forholdene ikke lever op til kravene. Er der tale om væsentlig misligholdelse af overenskomsten, kan den ophæves med øjeblikkelig virkning. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Københavns Kommune valgte i første omgang at varsle en opsigelse af børnehaven, der ville have været gældende fra 1. september 2018. Og i den forbindelse lavede kommunen en aftale med ledelsen og bestyrelsen om, at der fremover skulle være mindst to voksne på arbejde i åbningstiden.

Men i løbet af de efterfølgende to uger blev der lavet fem uanmeldte kontrolbesøg, og hver gang var der kun en enkelt medarbejder på arbejde. Derfor valgte Københavns Kommune den 19. januar at lukke Børnehaven Hermodsgade med øjeblikkelig virkning.

Støttepædagog En støttepædagog er oftest tilknyttet et enkelt barn og må ikke indgå i det pædagogiske hold.

19 år uden problemer

Lena Billeskov Neumann var souschef i børnehaven på Hermodsgade. I de 19 år, hun har arbejdet i institutionen, har der ikke før været problemer med for lidt personale. Problemet opstod i sommer, da de to medhjælpere, der begge havde været ansat i 20-25 år, blev sygemeldt, fortæller hun.

Det betød, at Lena Billeskov Neumann og institutionens leder måtte tage alle vagterne hele efteråret 2017. De ansøgte kommunen om økonomisk hjælp til at kunne ansætte vikarer og modtog omkring 60.000 kroner, som skulle dække de to medhjælpere, der var langtidssygemeldt.

I november gik souschefen selv ned med stress på grund af manglen på personale, og hun har været sygemeldt frem til, Københavns Kommune valgte at lukke børnehaven helt.

Børnene lærte ikke nok

I et notat fra Børne- og Ungdomsforvaltningen fremgår det, at den pædagogiske konsulent, der førte de skærpede tilsyn med institutionen, oplevede, at pædagogerne ikke var gode nok til at arbejde med at udvikle børnenes evne til at lære.

Konsulenten rådgav pædagogerne om, hvad de skulle gøre anderledes. Men det lykkedes ikke institutionens medarbejder at få kvaliteten af det pædagogiske arbejde op på et tilfredsstillende niveau for Københavns Kommune.

Der har ikke været nogen klager fra forældre over, at deres børn ikke har lært det, de skulle. Men pressechef Anni Lundqvist mener ikke, at det fortæller noget om det faglige niveau.

»Det er ikke ensbetydende med, at det har været godt nok. Hvis nu det er ressourcesvage forældre, så har de jo ikke noget at sammenligne med«, siger Anni Lundqvist.

Det er ikke lykkes at få fat på lederen af Børnehaven Hermodsgade, der har været i institutionen i over 25 år. Politiken har talt med et medlem af forældrebestyrelsen, som ikke ønskede at udtale sig.

Alle forældre med børn i institutionen er tilbudt nye pladser i andre børnehaver i nærheden af deres bopæl. Og 20 ud af de 22 børn har fundet nye sandkasser at grave i.