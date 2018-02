Kajakker og småbåde får sværere ved at sejle ind i havnen sydfra

SÅDAN BLEV DE UNGE KVINDER DRÆBT Lørdag den 6. maj 2017 sejler otte vandscootere ført af syv mænd og en kvinde ud fra Brøndby Havn. De sejler trods forbud mod vandscootere i København ind i havneløbet, hvor de sejlede hurtigt og tæt på bl.a. kajakroere og småbåde. Et par af mændene begynder at sejle hasarderet op mod en jolle med unge kvinder. Klokken 19.40 drøner en af mændene på sin vandscooter direkte ind i jollen. To af kvinderne mister livet. Gruppen stikker af efter dødsulykken, men pågribes af politiet, da den ankommer til Brøndby Havn. En 25-årig mand blev efterfølgende dømt for uagtsomt manddrab og for at undlade at hjælpe andre, der var i livsfare. Han fik to års fængsel, der indbefatter en tidligere retsstraf. Den dom er anket af anklageren. Hele gruppen blev tiltalt for groft at udsætte andres liv og førlighed for fare, for hasarderet sejlads, medvirken til at foranledige en søulykke, undladelse af at hjælpe sårede og overtrædelse af forbuddet mod sejlads med vandscootere i Københavns Havn. Hans medtiltalte slap med bøder for sejladsen, men frifindes for fareforvoldelse. Vis mere

I maj sidste år var viljen til at handle stor. To unge kvinder var netop slået ihjel af en ung mand, der havde sejlet sin kraftige vandscooter direkte ind i deres lille turistjolle.

Myndighederne var i tæt kontakt med de båd- og roklubber, hvis medlemmer bruger havneløbet i København til ture med deres kajakker, kanoer og småbåde. Alle var enige om, at der skulle gøres noget for at hindre, at vanvidssejlere atter ville kunne slå nogle ofre ihjel i Inderhavnen.

Nu kommer resultatet: Politiet anbefaler at spærre for gennemsejling under de såkaldte stigborde, en lille fodgænger- og cyklistbro over Sluseløbet.

Kan blokere for sejlerlivet

Det undrer Troels Brückner, der er talsmand for Bådklubben Valby. Han og andre sejlere frygter, at det vil fungere som en mur på tværs af havneløbet.

»Man lukker heller ikke Hillerødmotorvejen permanent, fordi der har været en ulykke«.

Lukningen vil dele havnen i to og gøre det vanskeligt eller ipraksis næsten umuligt at krydse stigbordene, frygter de. Godt nok er der en sluse, men den er forældet og besværlig at betjene for de frivillige, der skal sørge for adgangen til videre sejlads.

At der bliver lukket, ligger fast. Det er den helt indlysende anbefaling. Allan Nyring

Forbindelsen gennem stigbordene er vigtig for de hundredevis af småbåde og de 3.000-5.000 kajakker, der hver sæson smutter gennem åbningerne under broen på fornøjelsesturene op og ned gennem havneløbet.

Flere andre kritiserer udsigten til at få spærret for gennemsejlingen under stigbordene.

Foto: Jens Dresling Slusen ved Stigbordene er besværlig og kræver frivillig arbejdskraft for at kunne erstatte adgangen under Stigbordene.

»Det er en rigtigt dårlig løsning. Der er rigtigt mange, der sejler igennem. Der er selvfølgelig slusen, men den er ofte lukket og i lange perioder virker den ikke«, siger John Duckert, der er formand for Kalvebod Bådelaug.

Forslag om åbninger for småbåde

Samme holdning har Jørgen Spang, der er formand for Sydhavnsklubberne - en fællesorganisation for en række klubber syd for Stigbordene og Sjællandsbroen.

»Det vil være ærgerligt for de små sejlere. Og det vil være en kæmpebelastning for slusen og dens bemanding, hvis de lukker for det hele«, siger han.

Bådklubberne har foreslået politiet og By og Havn, at to åbninger i stigbordene holdes åbne for gennemsejling med kajakker, kanoer og småbåde, og at der eventuelt indføres overvågning. Det vil virke præventivt over for vandscooterførere, der har forbud mod at sejle med deres hurtige maskiner ind i havnen.

By og Havn oplyser, at spærringen kommer på forlangende af Københavns Politi, og at man, når det handler om sikkerhedskrav, ikke har andre muligheder end at effektuere politiets ordrer.

Vil ikke risikere flere dødsulykker

Hos Københavns Politi er holdningen klar. Det er nødvendigt at lukke for sejlads under stigbordene, finder politiinspektør Allan Nyring. Det handler om at undgå tilsvarende ulykker med vandscooterførere, der trodser forbuddet mod at drøne ind i havnen.