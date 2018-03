Ny analyse viser kæmpe stigning: Airbnb har en halv million lejere om året i København Overborgmesteren vil have lavere loft over tilladte antal årlige udlejninger end regeringen.

Næsten 2.000 procent. Så meget steg antallet af gæster, som brugte udlejningstjenesten Airbnb til at overnatte i det storkøbenhavnske område, fra 2012 til 2016.

I rene tal er der tale om en stigning fra 22.556 til 457.597 gæster om året. Det fremgår af en analyse af tilgængeligheden på det københavnske boligmarked, udarbejdet af Københavns Kommunes økonomiforvaltning. Det fremgår også af analysen, at antallet af gæster, som sidste år benyttede Airbnb alene i Københavns Kommune, lå på omkring en halv million.

»Jeg havde selvfølgelig en fornemmelse af, at korttidsudlejninger var i vækst. Men jeg må indrømme, at det, at vi nu er oppe på over 450.000 om året, er en voldsom stigning. Volumen har overrasket mig«, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

De mange gæster, som hvert år kommer til København og indlogerer sig i private hjem, gør den danske hovedstad til en af de byer i verden, hvor Airbnb er mest populært. Faktisk er det kun i Paris, at der via Airbnb bliver udbudt flere boliger i forhold til indbyggertallet end i København.

Kun få udlejer mange lejligheder

I Københavns Kommune er det især i Indre By, at indbyggerne lejer deres lejligheder ud til gæster. Her bliver syv procent af den samlede boligmasse i løbet af et år udbudt på Airbnb. Både på Nørrebro og Vesterbro er andelen mellem fire og fem procent. I Brønshøj, som er den københavnske bydel med den laveste andel af boliger, som bliver udlejet via Airbnb, er tallet 0,5 procent.

Det er betryggende, at den professionelle udlejning ikke ser ud til at være så omfattende i København Frank Jensen, overborgmester

En af bekymringerne ved væksten i korttidsudlejninger af private boliger har været, at udlejningen kan antage karakter af professionel, hotellignende drift. Men, hedder det i analysen, det ser ikke ud til at være det store problem i København.

En indikator på hotellignende vilkår er, når den samme person udlejer mere end to forskellige lejemål. Og i København er der kun 0,6 procent, der udlejer tre eller flere boliger. Mens 96 procent kun udlejer deres egen bolig.

»Det er betryggende, at den professionelle udlejning ikke ser ud til at være så omfattende i København«, siger Frank Jensen.

Airbnb påvirker boligmarkedet

Analysens formål er at belyse de private korttidsudlejningers betydning for boligsituationen. Og betydningen er der, konstaterer analysen:

»En del af udlejerne må forventes at få en indtjening, der gør, at de kan sidde i boligerne alene, frem for at leje et eller flere værelser ud. Det kan resultere i færre værelser til langtidsudlejning til f.eks. studerende«.

Den danske boligregulering og ikke mindst bopælspligten gør dog, at det at samme person ejer flere lejligheder, som hele tiden lejes ud, ikke får det samme omfang i København som i for eksempel Berlin. Bopælspligten gælder dog ikke for nye boliger, og det er et hul i lovgivningen, som regeringen burde lukke, mener Frank Jensen.

Han understreger, at han er stor tilhænger af deleøkonomi, også i forhold til boliger:

»Det er godt, at københavnerne både kan benytte sig af Airbnb, når de er ude at rejse, og når de gerne vil leje deres egen bolig ud i kortere tid. Det problematiske er, når det antager en karakter af ulovlig hoteldrift«.

Regeringen har i et udspil tilbage i oktober sidste år foreslået, at der indføres en øvre grænse på 90 dages udlejning pr. år som det maksimalt tilladte. Den øvre grænse skal kædes sammen med en indberetningspligt for Airbnb og andre udlejningsbureauer til skattevæsenet. Samtidig har regeringen foreslået, at det nuværende skattefri fradrag for lejeindtægt på 24.000 kroner hæves til 36.000 kroner.

Men det er for højt, mener Frank Jensen:

»Det nuværende loft på 24.000 kroner er tilstrækkeligt. Og med hensyn til antal dage vil jeg gerne ned på noget, der nærmer sig det, Airbnb har aftalt med Amsterdam, hvor der er et loft på 60 dage«.